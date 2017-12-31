У Києві сьогодні очікується мокрий сніг

На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря 1-3° тепла / фото УНІАН

Сьогодні у столиці буде хмарно, місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на гідрометцентр.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря 1-3° тепла.