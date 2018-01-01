Новий рік приніс рекордні морози в деякі райони США (відео)

Через холодну погоду загинуло щонайменше дві людини.

Ілюстрація REUTERS

Пронизуючий до кісток холод скував середню частину США в новорічну ніч, поставивши температурні рекорди. Погана погода стала причиною загибелі щонайменше двох осіб, передає Голос Америки.

Читайте також На північному сході США випала рекордна кількість снігуНаціональна служба погоди випустила попередження про загрозу переохолодження під дією вітру для великої території США від південної частини Техасу до Канади, від Монтани і Вайомінгу на заході до Нової Англії на півночі штату Мен.

У володінні небезпечно низьких температур виявилися вісім штатів Середнього Заходу, включаючи окремі райони Канзас сіті, Міссурі, Іллінойс і Небраски, а також практично вся Айова, Міннесота, Південна Дакота і Північна Дакота.

За даними метеорологів, в Омасі, штат Небраска, незадовго до півночі була зафіксована температура -26 градусів Цельсія, що стало рекордно низьким показником з 1884 року, і в перші години 1 січня температура продовжувала знижуватися. Причому разом з температурою потрібно враховувати і ефект обдування холодним вітром. Минулого тижня влада Омахи, посилаючись на прогноз погоди, перенесла 18-е щорічне шоу феєрверків, яке повинно було відбутися напередодні Нового року, і яка зазвичай привертає увагу близько 30 тис. осіб.

В Де-Мойні, штат Айова, було ще холодніше: температура в ніч на понеділок опустилася до -29 градусів, а з урахуванням вітру відчувалася як -35. Влада міста припинила роботу відкритої ковзанки, заявивши, що робота відновиться тільки після потепління.

Сприймана температура в Дулут, штат Міннесота, відомому морозною погодою, опустилася до -38 з урахуванням вітру. Над Верхнім озером піднімалася пара, коли корабель проходив через гавань, де через мороз вода покривалася кригою.

Жінка з Індіанаполіса знаходиться у критичному стані після того, як в оточенні снігу і льоду втратила орієнтацію і повернула свою машину в неправильному напрямку, проїхавши 45 метрів по поверхні ставка, після чого автомобіль провалився під лід. Жінці вдалося зв'язатися з екстреними службами, але телефон відключився, коли тріснув лід.

Офіс судмедексперта округу Мілуокі повідомив, що в неділю були виявлені тіла двох чоловіків з ознаками переохолодження. Тіло чоловіка старше 50 років було знайдено лежачим на землі на вузькій вуличці. Іншому загиблому було 34 роки. Було проведено розтин тіл обох чоловіків.

Щорічний заплив у крижаній воді, який планується провести в понеділок на пляжі Бредфорд на озері Мічиган, може виявитися небезпечнішим ніж зазвичай. Про це представник міської влади повідомив газеті Milwaukee Journal Sentinel. Очікується, що до полудня, коли має початися заплив, температура складе -13 градусів.

«Ви отримаєте переохолодження, – заявив шеф пожежного батальйону Мілуокі Ерік Роден. – Всі хочуть раз у житті пірнути в крижану воду. На жаль, це може заподіяти багато шкоди».