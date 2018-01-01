2 січня температура в Україні залишиться плюсовою – синоптик

2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів.

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У другий день року в Україні буде помірно тепло, опади можливі переважно на заході країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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«2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів, дощі найбільш імовірні в західних областях плюс Вінниччина, Житомирщина, а надвечір і Київщина», – вказує у Facebook Наталка Діденко. У столиці, за її даними, «без істотних опадів, хіба надвечір щось трохи покапає». «Найближчої ночі +2 градуси, завтра вдень +4 градуси», – вказує фахівець.