В Україні сьогодні пройдуть дощі, у більшості областей буде тепло (карта)

08:10, 2 січня 2018
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Без опадів буде лише на півдні і сході.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості областей збережеться тепла погода.

На сході без опадів, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +8°.

На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень температура до +7°.

У північних областях зливи. Температура до +8°. У центрі практично без опадів, температура до +5°.

Прогноз на 2 січня / УНІАН
Прогноз на 2 січня / УНІАН

За народним прогнозом, Гната (Ігнатія) священномученика. Який день — такий і серпень. Хмари йдуть проти вітру — піде сніг. Білі хмари — на вітер, синє небо, то буде тепло.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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