У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +4°

Сніг у Києві поки не очікується.

У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 січня в столиці пройде дощ, температура до +4°.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі, у більшості областей буде тепло (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер південний і південно-східний, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде в 16:05.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.