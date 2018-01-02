У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +4°

08:30, 2 січня 2018
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Сніг у Києві поки не очікується.

У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 січня в столиці пройде дощ, температура до +4°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, у більшості областей буде тепло (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер південний і південно-східний, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде в 16:05.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, у всіх регіонах збережеться тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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