Жертвами ударів блискавок у Бурунді стали троє людей

10:35, 2 січня 2018
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Ще 18 постраждали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Троє людей загинули, 18 постраждали від удару блискавки в центральній частині Бурунді.

Гігантська аномальна блискавка вдарила у гору на Гаваях (відео)

Блискавка вдарила під час проливного дощу в селі провінції Гітега, де проходив громадський захід, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

Троє людей загинули на місці, ще 18 постраждали.

Нагадаємо, рідкісне природне явище "танець блискавок" вдалося зафіксувати жителю Австралії Калебу Тревісу.

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