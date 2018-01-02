Жертвами ударів блискавок у Бурунді стали троє людей

Ще 18 постраждали.

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Троє людей загинули, 18 постраждали від удару блискавки в центральній частині Бурунді.

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Блискавка вдарила під час проливного дощу в селі провінції Гітега, де проходив громадський захід, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву поліцію.

Троє людей загинули на місці, ще 18 постраждали.

Нагадаємо, рідкісне природне явище "танець блискавок" вдалося зафіксувати жителю Австралії Калебу Тревісу.