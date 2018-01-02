У Франції понад 65 тисяч будинків залишилися без електрики через шторм

Швидкість вітру сягає 140 км/год.

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Зимовий шторм "Кармен" залишив без електрики більше 65 тисяч будинків у Франції.

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Так, 1 січня в Бретані без світла залишилися 40 тисяч будинків, передає Reuters з посиланням на компанію "Энедис".

Відзначається, що під час шторму швидкість вітру сягає 140 км/год, однак про серйозні руйнування не повідомлялося.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повеней і зсувів на півдні Філіппін досягла 133 осіб.