У Греції стався землетрус

14:44, 2 січня 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Родополіс.

У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 2 січня, у Греції стався землетрус магнітудою 5,1.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 12 км на захід від міста Родополіс. Осередок землетрусу залягав на глибині 6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 4,2, який стався 27 грудня в Ірані, загинула одна людина, 56 отримали травми.

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