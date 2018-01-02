В Україні завтра пройдуть дощі, на півдні до +12° (відеопрогноз)

Без опадів буде на сході країни.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 січня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

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На сході без опадів, температура до +4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України пройдуть дощі. Вдень температура до +6°.

У північних областях зливи. Температура до +5°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +6°.

За народним прогнозом, 3 січня - Петра, Прокопа, Уляни. Який день 3 січня, таким буде і вересень. За народними прикметами, якщо сніг не ляже до 3 січня — рік буде неврожайним.

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