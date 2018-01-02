Завтра в Києві до +5°, пройде дощ

17:00, 2 січня 2018
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Завтра в Києві буде хмарно.

Завтра в Україні пройде дощ / Фото УНІАН
Завтра в Києві пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 3 січня, у столиці пройде дощ, температура до +5°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, у більшості областей буде тепло (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері - до +5°. Вітер південний і південно-східний, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:06.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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