Завтра в Києві до +5°, пройде дощ

Завтра в Києві буде хмарно.

Завтра в Києві пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 3 січня, у столиці пройде дощ, температура до +5°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері - до +5°. Вітер південний і південно-східний, до 4,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:06.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

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