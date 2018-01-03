Грудень у Києві став одним із найтепліших за 136 років

За даними метеорологів, усього у грудні було встановлено п’ять температурних рекордів.

Середньомісячна температура повітря грудня у столиці становила +1,6 градуса / фото УНИАН

Грудень 2017 року у Києві став одним з найтепліших за 136 років спостереження. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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«Середньомісячна температура повітря грудня у столиці становила +1,6 градуса за Цельсієм, що перевищує кліматичну норму на 3,9 градуси…Найхолодніше у Києві було 11-го числа, коли мінімальна температура опустилась до 3,8 градусів морозу, а найтепліше вже через 5 днів, коли максимальна температура досягла +9,8 градусів», – йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії.

Також грудень став другим серед найвологіших з 1891 року завдяки випаданню 129 міліметрів опадів, що становило дві з половиною місячні норми, повідомили в обсерваторії.

За даними метеорологів, усього у грудні було встановлено п’ять температурних рекордів.