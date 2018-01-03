Синоптики попередили про лавинну небезпеку у Карпатах

11:04, 3 січня 2018
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Лавинна небезпека зберігатиметься протягом 3-4 січня.

У Карпатах зберігається 3 рівень лавинної небезпеки / фото УНІАН
У Карпатах зберігається 3 рівень лавинної небезпеки / фото УНІАН

Згідно з даними синоптиків 3-4 січня, у Карпатах зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.

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Як повідомили у прес-службі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій в України, небезпека зберігається на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"При обстежені лавинних осередків с.Плай (Закарпатська область) виявлено сходження мокрої лавини з пiвнiчно схiдної експозицiї гори Темнатик: висота вiдриву 1050 м над рівнем моря, об'ємом 12,5 тисяч кубічних метрів. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 р. Збитків немає", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +12°.

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