В Україні завтра невеликі дощі, температура до +9° (відеопрогноз)
Завтра дощитеме по всій Україні, проте з проясненнями.
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 січня по всій Україні пройдуть невеликі дощі, з проясненнями, температура до +9°.
Минулий рік в Києві став одним з найтепліших в історії спостережень і побив 24 рекорди
На сході також дощі, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує дощова погода, температура до +9°.
На заході України пройдуть дощі. Вдень температура до +5°.
У північних областях дощиме. Температура до +9°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +9°.
За народним прогнозом, 4 січня - іменини Анастасії, Діани, Федоти. Водночас цей день розкаже про погоду на жовтень: який день 4 січня - такий і жовтень.
За старих часів люди примічали ще й такі зимові погодні особливості:
- Зима сніжна - літо дощове.
- Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і жарко.
- Якщо зимою тепло - влітку холодно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +10°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+22°... +11°
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Чернігів+21°... +9°
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Чернівці+28°... +15°