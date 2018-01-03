В Україні завтра невеликі дощі, температура до +9° (відеопрогноз)

16:30, 3 січня 2018
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Завтра дощитеме по всій Україні, проте з проясненнями.

4 січня дощитиме по всій Україні / Ілюстрація REUTERS
4 січня дощитиме по всій Україні / Ілюстрація REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 січня по всій Україні пройдуть невеликі дощі, з проясненнями, температура до +9°.

Минулий рік в Києві став одним з найтепліших в історії спостережень і побив 24 рекорди

На сході також дощі, температура до +6°. Жителів південних регіонів очікує дощова погода, температура до +9°.

На заході України пройдуть дощі. Вдень температура до +5°.

У північних областях дощиме. Температура до +9°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +9°.

За народним прогнозом, 4 січня - іменини Анастасії, Діани, Федоти. Водночас цей день розкаже про погоду на жовтень: який день 4 січня - такий і жовтень.

За старих часів люди примічали ще й такі зимові погодні особливості:

- Зима сніжна - літо дощове.

- Якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і жарко.

- Якщо зимою тепло - влітку холодно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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