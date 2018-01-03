Минулий рік в Києві став одним з найтепліших в історії спостережень і побив 24 рекорди

15:22, 3 січня 2018
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Найспекотнішим днем в Києві було 4 серпня, коли температура в тіні сягала +34,7°С.

В Україні буде спекотно / фото УНІАН
Минулий рік у Києві був одним з найтепліших \  фото УНІАН

Середньорічна температура повітря в Києві в 2017 році склала +9,8°С. Як повідомляє прес-служба Центральної геофізичної лабораторії, це на 2,1°С перевищує кліматичну норму, що робить минулий рік третім у списку найтепліших років з 1881 року.

Теплий грудень встановив температурний рекорд у Києві"Всі місяці року мали істотне перевищення середньомісячних температур щодо кліматичної норми, особливо березень – аж на 5,5°С. Найхолодніше було 7 січня – -18,7°С. Найспекотнішим днем було 4 серпня, коли температура в тіні сягала +34,7°С", - йдеться в повідомленні.

В цілому в 2017 року в Києві було зафіксовано 24 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні і вересні – 6 і 7 відповідно. Всі вони зафіксовані в бік перевищення попередніх значень.

Крім того, за підрахунками метеорологів, за 2017 рік у Києві випало 590 мм опадів, що відповідає 91% кліматичної норми. Однак розподілилися вони дуже нерівномірно – дві місячні норми в жовтні та грудні, а в інші місяці їх було вкрай недостатньо, що негативно вплинуло на сільське і водне господарство.

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