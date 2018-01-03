Завтра в Києві до +5° невеликий дощ

Вдень 4 січня синоптики обіцяють киянам суху погоду.

Киян завтра вранці та ввечері чекають невеликі дощі / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 січня, у столиці пройде невеликий дощ, вранці та ввечері, з проясненнями вдень, температура до +5°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до +3°. Вітер південний і південно-східний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде о 07:58, а зайде о 16:07.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня по всій Україні пройдуть невеликі дощі, температура до +9°.

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