Завтра в Києві до +5° невеликий дощ

17:00, 3 січня 2018
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Вдень 4 січня синоптики обіцяють киянам суху погоду.

Киян завтра вранці і ввечері чекають невеликі дощі / фото УНІАН
Киян завтра вранці та ввечері чекають невеликі дощі / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 січня, у столиці пройде невеликий дощ, вранці та ввечері, з проясненнями вдень, температура до +5°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до +3°. Вітер південний і південно-східний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде о 07:58, а зайде о 16:07.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня по всій Україні пройдуть невеликі дощі, температура до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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