На Британію та Францію обрушився потужний шторм "Елеанор" (фоторепортаж)
Синоптики попереджають, що шторм «небезпечний для життя» у зв'язку з літаючими по повітрю уламками, високими хвилями і можливими повенями.
В ніч на 3 січня на Великобританію і Францію обрушився потужний шторм «Елеанор». Швидкість вітру, що супроводжується сильними зливами, місцями досягала 155 кілометрів на годину. У столиці країни Лондоні — до 96 кілометрів на годину, пишуть "Факти".
Синоптики попереджають, що шторм «небезпечний для життя» у зв'язку з літаючими по повітрю уламками, високими хвилями і можливими повенями.
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Порушено рух транспорту. Через повалені ураганом дерева і перевернуті машини закриті багато автострад. В цілях безпеки перекриті мости. Зупинені поромні переправи.
Понад 200 тисяч будинків залишилися без електрики. Можливі перебої з мобільним зв'язком.
За повідомленням Euronews, угаран рухається на південний схід країни, в бік Альп і Корсики. У понад 50-і французьких департаментах оголошено найвищий рівень тривоги. Першими постраждали північно-західні регіони Бретань і Манш. Пориви вітру тут могли досягати 120 км / год.
En images la mer démontée a @VilleSaintMalo #tempete #Eleanor tempete pic.twitter.com/7ZDhY6Jpvj— Jacques GUYADER (@JacquesGuyader) January 3, 2018
Кілька будинків в Ірландії постраждали через повені, викликану штормом «Елеанор». Як передає Reuters, погодна система принесла дощі, а швидкість вітру в регіоні сягала 155 км/ч.
Шторм вдарив по місту Голуей, четвертому за величиною місту Ірландії, і знеструмив 150 тисяч будинків. 27 тисяч будинків перебувають на даний момент без електропостачання. Повідомляється, що всі проблеми з електроенергією будуть усунені до вечора середи, 3 січня.
Затоплення було викликано високими приливами і інтенсивними опадами.
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В Уельсі влада закликала місцевих жителів триматися на безпечній відстані від моря через високі хвилі, які можуть збити з ніг. І попросила не намагатися робити селфи на тлі бурхливої стихії.
Через ураган «Елеанор» у столиці Франції Парижі та його передмістях без світла залишилися 200 тисяч квартир. Порушено рух поїздів, в аеропорту Шарля де Голля затримуються рейси.
Як передає DW, через сильний вітер влада Парижа була змушена закрити головну туристичну визначну пам'ятку Ейфелеву вежу в середу, 3 січня. Також розглядається можливість її закриття і в четвер, 4 січня, якщо погодні умови не покращаться.
Ураган Елеанор - це вже четверте стихійне лихо, яке торкнулося Франції за останній місяць. Через ураган Кармен, який пройшов кілька днів тому, тисячі будинків залишилися без електрики, було порушено водопостачання, одна людина загинула.
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