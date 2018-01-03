У Карпатах завтра очікується дощ з мокрим снігом
Сьогодні вранці в Карпатах висота снігового покриву становила: Плай - 52 см, Пожежевська - 64 см.
В Карпатах завтра, 4 січня, синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Про це повідомляється на сторінці Укргідрометцентру у соціальній мережі Facebook.
Синоптики попередили про лавинну небезпеку у Карпатах
В четвер, 4 січня, температура протягом доби в Карпатах становитиме -1…+4°. Сьогодні станом на 8 годину ранку висота снігового покриву в горах становила: Плай (Львівська область) - 52 см, Пожежевська (Івано-Франківська область) - 64 см.
У Києві завтра синоптики прогнозують похмурий день з невеликим дощем. Температура протягом доби становитиме 3-5° тепла.
У Львові 4 січня вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень опади припиняться. Температура протягом доби 2-4° тепла.
В Одесі найближчої доби накрапатиме невеликий дощ. Температура протягом доби 4-6° тепла.
У Дніпрі у четвер також очікується невеликий дощ. Температура протягом доби 2-4° тепла.
Завтра у Харкові вночі опадів не буде, вдень невеликий дощ. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
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