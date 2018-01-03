Вище нуля та майже без опадів: якою буде погода на різдвяні свята (інфографіка)

17:38, 3 січня 2018
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Синоптики обіцяють на Різдво суху та теплу погоду.

Синоптики дали прогноз погоди на Різдво / фото УНІАН
Синоптики дали прогноз погоди на Різдво / фото УНІАН

Український гідрометцентр обіцяє на різдвяні свята 6-8 січня 2018 року плюсову температуру та суху погоду майже по всій Україні, повідомляється на сайті центру.

Минулий рік в Києві став одним з найтепліших в історії спостережень і побив 24 рекорди

Так, після кількох днів дощів 5 січня на більшій частині території України, окрім західних та північно-східних областей, встановиться суха погода з проясненнями.

На Святвечір 6 січня буде сухо по всій Україні, окрім Чернігівської та Сумської областей. Температура повітря у Києві вдень буде до +5, на заході - місцями до +9, на півночі - до +4, на сході також до +4, на півдні - до +11, у центрі - до +5.

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На Різдво 7 січня дощитиме лише на сході країни, на решті території буде сухо. При цьому збережеться плюсова температура: у Києві до +7, на заході, півночі та в центрі також до +7, на сході до +6, на півдні - до +8.

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У понеділок, 8 січня, який також буде вихідним, синоптики обіцяють суху погоду по всій країні, проте з невеличким зниженням температури. Так, у Києві температура повітря знизиться до -1, на заході до -2, на півночі до -3. На сході та півдні втримається плюсова температура - до +5.

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Як повідомляв Погода.УНІАН, на Новий рік в Україні також була плюсова температура, проте з невеличким дощем.

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