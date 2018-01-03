Вище нуля та майже без опадів: якою буде погода на різдвяні свята (інфографіка)
Синоптики обіцяють на Різдво суху та теплу погоду.
Український гідрометцентр обіцяє на різдвяні свята 6-8 січня 2018 року плюсову температуру та суху погоду майже по всій Україні, повідомляється на сайті центру.
Минулий рік в Києві став одним з найтепліших в історії спостережень і побив 24 рекорди
Так, після кількох днів дощів 5 січня на більшій частині території України, окрім західних та північно-східних областей, встановиться суха погода з проясненнями.
На Святвечір 6 січня буде сухо по всій Україні, окрім Чернігівської та Сумської областей. Температура повітря у Києві вдень буде до +5, на заході - місцями до +9, на півночі - до +4, на сході також до +4, на півдні - до +11, у центрі - до +5.
На Різдво 7 січня дощитиме лише на сході країни, на решті території буде сухо. При цьому збережеться плюсова температура: у Києві до +7, на заході, півночі та в центрі також до +7, на сході до +6, на півдні - до +8.
У понеділок, 8 січня, який також буде вихідним, синоптики обіцяють суху погоду по всій країні, проте з невеличким зниженням температури. Так, у Києві температура повітря знизиться до -1, на заході до -2, на півночі до -3. На сході та півдні втримається плюсова температура - до +5.
Як повідомляв Погода.УНІАН, на Новий рік в Україні також була плюсова температура, проте з невеличким дощем.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +10°
-
Дніпро+22°... +9°
-
Донецьк+20°... +5°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +10°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+19°... +6°
-
Луцьк+26°... +12°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+25°... +10°
-
Одеса+28°... +12°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+26°... +12°
-
Сімферополь+25°... +9°
-
Суми+18°... +8°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+22°... +11°
-
Чернігів+21°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°