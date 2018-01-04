В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг (карта)

08:11, 4 січня 2018
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Майже у всіх регіонах очікуються опади.

Сьогодні В Україні пройдуть дощі та мокрий сніг / УНІАН
Сьогодні в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +11°.

На заході України в четвер пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +7°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +6°. У центрі дощі та мокрий сніг, температура до +5°.

Прогноз на 4 січня / УНІАН
Прогноз на 4 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 січня - день Анастасії, Діани. Який день 4 січня, такий і жовтень.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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