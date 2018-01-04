У Києві сьогодні без опадів, вдень до +6°

08:30, 4 січня 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 січня, у столиці без опадів, температура до +6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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