Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

10:13, 4 січня 2018
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З гори Темнатик на Закарпатті зійшла мокра лавина.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 4 січня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +6°

Про це попереджає Український гідрометцентр. 

"4 січня у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні. 

Також повідомляється, що орієнтовно 31 грудня з гори Темнатик на Закарпатті зійшла мокра лавина.

Нагадаємо, 4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

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