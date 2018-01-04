Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

З гори Темнатик на Закарпатті зійшла мокра лавина.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 4 січня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"4 січня у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що орієнтовно 31 грудня з гори Темнатик на Закарпатті зійшла мокра лавина.

Нагадаємо, 4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.