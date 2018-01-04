Теплий січень у Києві розпочався з температурного рекорду

11:38, 4 січня 2018
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Попередній рекорд тримався з 1920 року.

Температура у Києві відповідає жовтневій / УНІАН
Температура у Києві відповідає жовтневій / УНІАН

4 січня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +6°

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, стовпчик термометру не опустився нижче +3,5°, що на 1,1° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване ще у 1920 році.

В обсерваторії зазначають, що така температура за кліматичною нормою відповідає кінцю жовтня.

Нагадаємо, 4 січня в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

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