Європа постраждала від урагану "Елеанор"
У Великобританії швидкість вітру місцями сягала 161 км/год.
Ураган "Елеанор" накрив майже всю північну Європу, без електроенергії залишилися десятки тисяч будинків.
Жертвами урагану в Індії стали 16 осіб
У Франції, де пориви вітру досягали 110 км/год, в Альпах загинув лижник, придавлений деревом, ще дев'ять людей постраждали, повідомляє BBC.
Крім того, без електрики залишилися більше 200 тисяч будинків. У Парижі для відвідування закрита Ейфелева вежа.
У Швейцарії через ураганний вітер потяг зійшов з рейок, декілька пасажирів отримали незначні травми. Через ураган знеструмленими виявилися 14 тисяч будинків
Буря пройшла майже по всій Німеччині, де їй дали ім'я "Бурглінд". Пориви вітру там досягали 120 км/год і призвели до перебоїв в роботі транспорту.
У Бельгії запроваджено "помаранчевий" рівень небезпеки - передостанній з чотирьох. Влада просить жителів країни бути особливо обережними під час виходу на вулицю і остерігатися відірваних гілок та інших піднятих вітром предметів.
У Нідерландах через ураган постраждала одна людина, на неї впало дерево. В аеропорту Амстердама було скасовано понад 200 рейсів. Також було закрито кілька основних трас і скасовані потяги. У Нідерландах також приймають заходи, щоб уникнути повені.
У Великобританії тисячі будинків залишилися без електроенергії, через ураган також постраждало транспортне сполучення. Швидкість вітру місцями сягала 161 км/ч.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня Великобританію і Францію накрив потужний шторм "Елеанор".
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