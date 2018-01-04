Сильні снігопади порушили рух транспорту в багатьох регіонах Китаю
Снігові бурі очікуються і 4 січня.
У ряді регіонів Китаю сильні снігопади порушили транспортне сполучення.
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Так, у центральній провінції Хубей випав перший в 2018 році сніг, повідомляє Сіньхуа.
У місті Шиян синоптики опублікували у другій половині дня середи "помаранчеве" попередження у зв'язку з негодою. Злітно-посадкова смуга в місцевому аеропорту була закрита, 14 рейсів скасовані.
А в провінції Хенань і Нінся-Хуейському автономному районі через сніг перекрили частину автотрас.
За прогнозами метеорологів, снігові бурі очікуються у Китаї 4 січня. Сильні снігопади можуть пройти на території провінцій Шаньсі, Шеньсі, Хенань, Хубей і Аньхой. Кількість опадів може досягти 20 мм.
Нагадаємо, снігопад накрив японський острів Хоккайдо і найпівнічніший регіон острова Хонсю - Тохоку.
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