Сильні снігопади порушили рух транспорту в багатьох регіонах Китаю

14:35, 4 січня 2018
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Снігові бурі очікуються і 4 січня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У ряді регіонів Китаю сильні снігопади порушили транспортне сполучення.

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Так, у центральній провінції Хубей випав перший в 2018 році сніг, повідомляє Сіньхуа.

У місті Шиян синоптики опублікували у другій половині дня середи "помаранчеве" попередження у зв'язку з негодою. Злітно-посадкова смуга в місцевому аеропорту була закрита, 14 рейсів скасовані.

А в провінції Хенань і Нінся-Хуейському автономному районі через сніг перекрили частину автотрас.

За прогнозами метеорологів, снігові бурі очікуються у Китаї 4 січня. Сильні снігопади можуть пройти на території провінцій Шаньсі, Шеньсі, Хенань, Хубей і Аньхой. Кількість опадів може досягти 20 мм.

Нагадаємо, снігопад накрив японський острів Хоккайдо і найпівнічніший регіон острова Хонсю - Тохоку.

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