Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +8° (відеопрогноз)

У більшості областей без опадів.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +8°.

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На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +8°.

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень температура до +6°.

У північних областях без опадів. Температура до +5°. У центрі практично без опадів, температура до +6°.

За народним прогнозом, 5 січня - день Василя та Емілія. Якщо січень сухий і морозний, то літо буде теплим, а якщо другий місяць зими теплий і немає снігу - холодне літо.

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