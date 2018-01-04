У Києві завтра без опадів, температура до +5°

17:00, 4 січня 2018
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Завтра в Києві буде хмарно.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН
Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 січня в столиці без опадів, температура до +5°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до +3°. Вітер південний, до 3,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:08.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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