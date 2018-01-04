Синоптик розповіла, коли до України прийде зимова погода
Синоптик Наталка Діденко пронозує різку зміну погоди - від потепління на Різдво до похолодання 8-9 січня.
В Україні найближчими днями очікується плюсова температура, за винятком заходу й сходу. На Різдво стане ще тепліше, а потім прийде похолодання.
"6-7 січня, на Різдво, в Україні стане ще тепліше, а з 8-9 січня до нас прийде похолодання", - пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
У Києві завтра без опадів, температура до +5°
У п'ятницю, 5 січня, у західних областях України можливий штормовий вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду. Загалом, за прогнозами синоптика, завтра в більшості областей знову буде вогко та тепло - періодичні дощі чи мряка, у Карпатах та на сході з мокрим снігом.
"Температура повітря протягом дня 5 січня очікується +2+5 градусів, на півдні +6+9, на сході та північному сході 0+4 градуси. Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на заході та північному сході й сході. У Києві завтра - волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів", - додала Діденко.
Як повідомляла Погода УНІАН, Укргідрометцентр обіцяє на різдвяні свята 6-8 січня 2018 року плюсову температуру та суху погоду майже по всій Україні.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +10°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+22°... +11°
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Чернігів+21°... +9°
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Чернівці+28°... +15°