Синоптик розповіла, коли до України прийде зимова погода

Синоптик Наталка Діденко пронозує різку зміну погоди - від потепління на Різдво до похолодання 8-9 січня.

В Україні спочатку потеплішає, а потім очікується похолодання / фото УНІАН

В Україні найближчими днями очікується плюсова температура, за винятком заходу й сходу. На Різдво стане ще тепліше, а потім прийде похолодання.

"6-7 січня, на Різдво, в Україні стане ще тепліше, а з 8-9 січня до нас прийде похолодання", - пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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У п'ятницю, 5 січня, у західних областях України можливий штормовий вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду. Загалом, за прогнозами синоптика, завтра в більшості областей знову буде вогко та тепло - періодичні дощі чи мряка, у Карпатах та на сході з мокрим снігом.

"Температура повітря протягом дня 5 січня очікується +2+5 градусів, на півдні +6+9, на сході та північному сході 0+4 градуси. Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на заході та північному сході й сході. У Києві завтра - волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів", - додала Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, Укргідрометцентр обіцяє на різдвяні свята 6-8 січня 2018 року плюсову температуру та суху погоду майже по всій Україні.