У найпівденнішому штаті США вперше за 29 років випав сніг (відео)

Заметіль пошкодила лінії електропередач, десятки тисяч американців знаходяться без світла у домівках.

Місцевих закликають відмовитись від подорожей / скріншот відео ТСН

У найпівденнішому американському штаті Флорида вперше за майже 29 років випав сніг.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у Джорджії, Вірджинії та Північній Кароліні вже оголосили надзвичайний стан. Заметіль пошкодила лінії електропередач, десятки тисяч американців знаходяться без світла у домівках. У сотнях шкіл скасували заняття.

Місцевих закликають відмовитись від подорожей, бо дороги слизькі, хоча на них вже висипали тисячі тонн солі.