У найпівденнішому штаті США вперше за 29 років випав сніг (відео)

21:39, 4 січня 2018
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Заметіль пошкодила лінії електропередач, десятки тисяч американців знаходяться без світла у домівках.

Місцевих закликають відмовитись від подорожей / скріншот відео ТСН
Місцевих закликають відмовитись від подорожей / скріншот відео ТСН

У найпівденнішому американському штаті Флорида вперше за майже 29 років випав сніг.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у Джорджії, Вірджинії та Північній Кароліні вже оголосили надзвичайний стан. Заметіль пошкодила лінії електропередач, десятки тисяч американців знаходяться без світла у домівках. У сотнях шкіл скасували заняття.

Місцевих закликають відмовитись від подорожей, бо дороги слизькі, хоча на них вже висипали тисячі тонн солі.

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