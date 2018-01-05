У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°
У Києві сьогодні очікується хмарна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 січня в столиці без опадів, температура до +5°.
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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері - до +3°. Вітер південний, до 3,8 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:08.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +8°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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