Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +8° (карта)

08:00, 5 січня 2018
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У більшості областей хмарно і без опадів.

В Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +8°.

На сході без опадів, температура до +2°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +8°.

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень температура до +6°.

У північних областях без опадів. Температура до +5°. У центрі практично без опадів, температура до +6°.

Прогноз на 5 січня / УНІАН
Прогноз на 5 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 січня - день Василя та Емілія. Якщо січень сухий і морозний, то літо буде погожим, а якщо другий місяць зими теплий і немає снігу - холодне літо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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