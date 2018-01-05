Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

09:54, 5 січня 2018
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У багатьох регіонах очікується туман.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 5 грудня, в окремих регіонах України очікується погіршення погодних умов.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 5 грудня вранці у південних, центральних та північних областях місцями туман, видимість 200-500 м. Крім того, вдень у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +8°.

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