Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

У багатьох регіонах очікується туман.

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Сьогодні, 5 грудня, в окремих регіонах України очікується погіршення погодних умов.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 5 грудня вранці у південних, центральних та північних областях місцями туман, видимість 200-500 м. Крім того, вдень у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 січня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +8°.