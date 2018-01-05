Сніговий шторм "Грейсон" в США: "циклон-бомба" приніс 40-градусні морози, 16 загиблих (фоторепортаж, відео)

У кількох штатах оголошено надзвичайний режим, наслідки Грейсона, кажуть метеорологи, можуть бути більш руйнівними, ніж багатьох справжніх бомб.

Жертвами шторму "Грейсон" в США, який вже назвали "циклоном-бомбою", стали щонайменше 16 людей. При цьому хуртовина продовжує посилюватись, а температура повітря – знижуватись до рекордних позначок.

Про це повідомляє ТСН. Так у п'ятницю у Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз, а у Нью-Йорку -28 градусів за Цельсієм.

Термін "циклон-бомба" американські метеорологи ввели для штормів, які значно посилюються впродовж 24 годин за рахунок зниження атмосферного тиску, наче вибухова хвиля. Але наслідки Грейсона, кажуть метеорологи, можуть бути більш руйнівними, ніж багатьох справжніх бомб.

У кількох штатах оголошено надзвичайний режим. Людей просять не полишати домівок без особливої потреби, а якщо є необхідність вийти, мати з собою набір для виживання. Попередження про хуртовини оголосили від південного штату Північна Кароліна до північного штату Мен. Аеропорт Нью-Йорка скасував всі рейси, 46 тисяч людей залишились без електропостачання.

Читайте також Європа постраждала від урагану "Елеанор"

Як відомо, шторм Грейсон приніс сніг у найпівденніший штат США – там хуртовини не бачили 29 років поспіль.