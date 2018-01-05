Різдвяні вихідні в Україні будуть теплими та дощовими (карта)
Різдво в Україні пройде без снігу.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів буде тепло.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +6°. У неділю пройде дощ, -1°...+6°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +8° (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +10°. У неділю злива, 0°...+6°.
У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +9°, без опадів. У неділю вночі -1°, вдень +5°, дощ.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +2°...+5°. У неділю до +8°, мінлива хмарність.
В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі +5°, вдень +10°. У неділю +2°...+11°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю -3°...+6°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +2°, вдень +6°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+7°.
У Сімферополі завтра невелика хмарність, +2°...+10°. У неділю +5°...+14°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до +6°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю температура до +7°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +1°, вдень +5°. У неділю -1°...+7°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +5°. У неділю сонячно, вночі -1°, вдень +6°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +12°. У неділю пройде дощ, вночі +2°, вдень до +9°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +12°. У неділю температура до +11°, дощ.
У Сваляві завтра без опадів, +8°, в неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +3° ...+9°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +10°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+22°... +11°
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Чернігів+21°... +9°
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Чернівці+28°... +15°