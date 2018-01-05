Різдвяні вихідні в Україні будуть теплими та дощовими (карта)

Різдво в Україні пройде без снігу.

На Різдво в Україні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів буде тепло.

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +6°. У неділю пройде дощ, -1°...+6°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +10°. У неділю злива, 0°...+6°.

У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +9°, без опадів. У неділю вночі -1°, вдень +5°, дощ.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +2°...+5°. У неділю до +8°, мінлива хмарність.

В Одесі на вихідних без опадів. У суботу температура вночі +5°, вдень +10°. У неділю +2°...+11°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю -3°...+6°, пройде дощ.

Прогноз на 6 січня / УНІАН

Прогноз на 7 січня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +2°, вдень +6°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +1°...+7°.

У Сімферополі завтра невелика хмарність, +2°...+10°. У неділю +5°...+14°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до +6°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю температура до +7°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +1°, вдень +5°. У неділю -1°...+7°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +5°. У неділю сонячно, вночі -1°, вдень +6°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +12°. У неділю пройде дощ, вночі +2°, вдень до +9°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +12°. У неділю температура до +11°, дощ.

У Сваляві завтра без опадів, +8°, в неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +3° ...+9°.

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