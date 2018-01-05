Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

14:02, 5 січня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У горах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У горах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 5-6 січня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5-6 січня на високогір’ї Закарпатської області у зв'язку з продовженням снігопадів та хуртовинами зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня в окремих регіонах України очікується погіршення погодних умов.

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