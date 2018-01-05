У США через снігову бурю без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб

16:10, 5 січня 2018
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Місцями випало 46 см снігу.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через "метеорологічну бомбу", яка накрила східне узбережжя США, без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб.

Сильні снігопади порушили рух транспорту в багатьох регіонах Китаю

Схід США постраждав від ураганних вітрів і снігопадів. Місцями висота сніжного покриву досягає 46 см, повідомляє Euronews.

Через негоду у багатьох містах закриті школи і держустанови. У Нью-Йорку діє режим надзвичайного стану.

Крім того, порушено авіасполучення по всій країні, за добу скасували 4800 рейсів.

Надалі синоптики прогнозують різке падіння температур у 28 великих містах.

Нагадаємо, жертвами шторму "Грейсон" в США, який вже назвали "циклоном-бомбою", стали щонайменше 16 людей.

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