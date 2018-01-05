У США через снігову бурю без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб
Місцями випало 46 см снігу.
Через "метеорологічну бомбу", яка накрила східне узбережжя США, без електрики залишилися майже 50 тисяч осіб.
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Схід США постраждав від ураганних вітрів і снігопадів. Місцями висота сніжного покриву досягає 46 см, повідомляє Euronews.
Через негоду у багатьох містах закриті школи і держустанови. У Нью-Йорку діє режим надзвичайного стану.
Крім того, порушено авіасполучення по всій країні, за добу скасували 4800 рейсів.
Надалі синоптики прогнозують різке падіння температур у 28 великих містах.
Нагадаємо, жертвами шторму "Грейсон" в США, який вже назвали "циклоном-бомбою", стали щонайменше 16 людей.
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