Наслідки негоди в Європі: у Німеччині по затоплених вулицях плавають лебеді (фоторепортаж)

17:31, 5 січня 2018
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В німецьких містах опинилися затопленими цілі міста. 

Європа продовжує страждати від наслідків урагану "Елеонор", що обрушився на неї в перші дні 2018 року.

Зокрема, буря пройшла майже по всій Німеччині, де їй дали ім'я "Бурглінд". Пориви вітру там досягали 120 км/год і призвели до перебоїв в роботі транспорту.

При цьому 5 січня в німецьких містах опинилися затопленими цілі міста. Втім, схоже, в місті Бернкастель-Кус землі Рейнланд-Пфальц на заході країни місцеві лебеді із задоволенням плавають по затоплених вулицях.

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