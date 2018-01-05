Наслідки негоди в Європі: у Німеччині по затоплених вулицях плавають лебеді (фоторепортаж)

В німецьких містах опинилися затопленими цілі міста.

Європа продовжує страждати від наслідків урагану "Елеонор", що обрушився на неї в перші дні 2018 року.

Зокрема, буря пройшла майже по всій Німеччині, де їй дали ім'я "Бурглінд". Пориви вітру там досягали 120 км/год і призвели до перебоїв в роботі транспорту.

При цьому 5 січня в німецьких містах опинилися затопленими цілі міста. Втім, схоже, в місті Бернкастель-Кус землі Рейнланд-Пфальц на заході країни місцеві лебеді із задоволенням плавають по затоплених вулицях.