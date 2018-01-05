Температурні гойдалки: в Україну на зміну "весняній" погоді прийдуть морози (карта)
З 8 січня на північному сході та у центрі денні температури почнуть опускатися нижче 0, а нічні - близько -6..-4
З 8 січня холодна повітряна маса, що сформується на північному сході від України, поступово почне витісняти тепле повітря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Метеопост.
"Таким чином, можливо, що з 8 січня на північному сході та у центрі країни денні температури почнуть опускатися нижче 0, а нічні - близько -6..-4. Оскільки на погоду буде впливати антициклон, атмосферний тиск буде підвищений, без опадів, вітер слабкий та, ймовірно, нарешті буде сонячно", - йдеться у повідомленні.
На решту території України також прийде похолодання, але не таке сильне. На півдні очікується до -2..0, вітряно, на заході до -2..+1, вітряно.
Зазначається, що до 7 січня в Україні буде поступове потепління. До Різдва тепла повітряна маса повинна зайняти майже всю Європу. По країні денна температура очікується близько +6..+10.
Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів буде тепло.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +10°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+22°... +11°
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Чернігів+21°... +9°
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Чернівці+28°... +15°