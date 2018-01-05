Температурні гойдалки: в Україну на зміну "весняній" погоді прийдуть морози (карта)

17:55, 5 січня 2018
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З 8 січня на північному сході та у центрі денні температури почнуть опускатися нижче 0, а нічні - близько -6..-4

До України йде зимова погода / фото УНІАН
До України йде зимова погода / фото УНІАН

З 8 січня холодна повітряна маса, що сформується на північному сході від України, поступово почне витісняти тепле повітря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Метеопост.

"Таким чином, можливо, що з 8 січня на північному сході та у центрі країни денні температури почнуть опускатися нижче 0, а нічні - близько -6..-4. Оскільки на погоду буде впливати антициклон, атмосферний тиск буде підвищений, без опадів, вітер слабкий та, ймовірно, нарешті буде сонячно", - йдеться у повідомленні.

фото facebook.com/meteopostcom
фото facebook.com/meteopostcom

На решту території України також прийде похолодання, але не таке сильне. На півдні очікується до -2..0, вітряно, на заході до -2..+1, вітряно.

Зазначається, що до 7 січня в Україні буде поступове потепління. До Різдва тепла повітряна маса повинна зайняти майже всю Європу. По країні денна температура очікується близько +6..+10.

фото facebook.com/meteopostcom
фото facebook.com/meteopostcom

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, у більшості регіонів буде тепло.

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