Синоптики попереджають про сильний туман у Києві 6 січня
Також 7 і 8 січня в Києві буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів.
У суботу в столиці очікується туман, видимість становить 200-500 м, а на Різдво прогнозується дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Також 7 і 8 січня в Києві буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Проте вночі 7 січня очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, місцями туман, вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7 січня – 2-4°, вдень близько 5° тепла, а вночі 8 січня – 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні
У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.
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