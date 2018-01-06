Синоптики попереджають про сильний туман у Києві 6 січня

Також 7 і 8 січня в Києві буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

Водіям рекомендують під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху / фото УНІАН

У суботу в столиці очікується туман, видимість становить 200-500 м, а на Різдво прогнозується дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Також 7 і 8 січня в Києві буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Проте вночі 7 січня очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, місцями туман, вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7 січня – 2-4°, вдень близько 5° тепла, а вночі 8 січня – 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

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У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.