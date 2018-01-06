Гідрометцентр попереджає українців про туман

12:55, 6 січня 2018
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Крім того, у Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов / фото kievcity.gov.ua
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов / фото kievcity.gov.ua

Укргідрометцентр попереджає громадян про туман. Повідомленні розміщено на сайті відомства.

"6 січня в Україні, крім крайнього заходу, вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м; у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с" - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про сильний туман у Києві 6 січня.

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