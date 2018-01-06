"Льодовиковий період" у США: рекордні морози забрали 19 життів, автомобілі на вулиці покрились кригою (фото, відео)

У деяких районах США і Канади, як очікується, температура може впасти до -29 градусів.

Східне узбережжя Північної Америки страждає через "циклон-бомбу". У деяких районах США і Канади, як очікується, температура може впасти до -29 градусів, повідомила Національна метеорологічна служба.

Як передає ВВС, екстремальна погода стала причиною загибелі 19 чоловік в США і двох осіб у Канаді.

За прогнозами синоптиків, температура в найближчі дні продовжить знижуватися через холодне арктичне повітря, яке прямує у бік атлантичного узбережжя США.

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За словами експертів, так званий "циклон-бомба" сформувався і набрав свою міць в районі Карибського моря. На півдні США в штаті Флорида через холод ігуани почали замерзати і падати з дерев, втрачаючи хватку.

"В деяких частинах США і Канади, температура, за прогнозами, впаде нижче -20F (-29C), що по відчуттях робить її більш схожою на -90F (-67C) у п'ятницю ввечері", - сказано в повідомленні.

У мережі появидось відео, на якому видно, що автомобілі на вулиці покрились кригою біля Бостона. Це не просто сніг - вода, яка підтопила вулицю, замерзла через рекордні морози.

Відео розміщено на YouTube USA TODAY.

У канадській провінції Нова Шотландія через сильний вітер без електрики залишилися десятки тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що термін "циклон-бомба" американські метеорологи ввели для штормів, які значно посилюються протягом 24 годин за рахунок зниження атмосферного тиску, немов вибухова хвиля.

Але наслідки Грейсона, кажуть метеорологи, можуть бути більш руйнівними, ніж у багатьох справжніх бомб.