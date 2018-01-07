Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

09:06, 7 січня 2018
61

На високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека.

У горах зберігається лавинна небезпека / фото УНІАН
У горах зберігається лавинна небезпека / фото УНІАН

Протягом 6-8 січня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

"Льодовиковий період" у США: рекордні морози забрали 19 життів, автомобілі на вулиці покрились кригою (фото, відео)

Раніше повідомлялося, що різдвяні вихідні в Україні будуть теплими та дощовими.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини На Кубі жертвами шторму "Альберто" стали чотири людини
Синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки та з хвилею гроз Синоптики дали прогноз погоди на червень в Україні: без пекельної спеки та з хвилею гроз

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
749 мм
3.2 м/с
34 %
Стрічка новин