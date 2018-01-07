Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

На високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека.

У горах зберігається лавинна небезпека / фото УНІАН

Протягом 6-8 січня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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