В Індії стався землетрус магнітудою 5,5 бала

Жодних повідомлень про жертви або руйнування наразі не надходило.

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На північному сході Індії стався землетрус магнітудою 5,5 бала, повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

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"У неділю стався землетрус 5,5 бала на сході Імпхали, столиці північно-східного штату Індії. Жодних повідомлень про жертви або руйнування наразі не надходило", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії стався сильний землетрус і оголошена загроза цунамі.

Підземні поштовхи сталися вночі з п'ятниці на суботу за місцевим часом. Їх епіцентр розташований у Токіо на глибині 80 кілометрів. Повідомлень про руйнування і постраждалих у результаті землетрусу немає.