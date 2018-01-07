В Індії стався землетрус магнітудою 5,5 бала

13:00, 7 січня 2018
2039

Жодних повідомлень про жертви або руйнування наразі не надходило.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

На північному сході Індії стався землетрус магнітудою 5,5 бала, повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

В Індонезії сталося виверження вулкана Сінабунг

"У неділю стався землетрус 5,5 бала на сході Імпхали, столиці північно-східного штату Індії. Жодних повідомлень про жертви або руйнування наразі не надходило", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії стався сильний землетрус і оголошена загроза цунамі.

Підземні поштовхи сталися вночі з п'ятниці на суботу за місцевим часом. Їх епіцентр розташований у Токіо на глибині 80 кілометрів. Повідомлень про руйнування і постраждалих у результаті землетрусу немає.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день літа

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Похмуро, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
82 %
749 мм
3.2 м/с
34 %
Стрічка новин