У Сіднеї зафіксували рекордну майже за 80 років спеку

15:28, 7 січня 2018
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Востаннє подібна погода встановлювалася в 1939 році.

Ілюстрація / ААП/Glenn Campbell/via REUTERS
Ілюстрація / ААП/Glenn Campbell/via REUTERS

Австралійська метеорологічна служба зафіксувала в Сіднеї температуру в 47 градусів, це найвище значення за останні майже 80 років.

Як повідомляє АВС, востаннє подібна погода встановлювалася в 1939 році.

Влада випустила попередження про підвищену пожежну небезпеку і ввела заборону на розведення вогню.

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Раніше повідомлялося, що в США рекордні морози забрали 19 життів, а на вулицях навіть автомобілі покрились кригою.

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