Арктичне повітря несе похолодання в Україну: синоптики попередили про зниження температури
Нічні заморозки очікуються майже по всій країні.
В Україні з початку тижня поступово буде холоднішати. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
"В результаті впливу арктичного повітря з початком нового тижня температура повітря в Україні поступово почне знижуватися", - йдеться в повідомленні.
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У понеділок, 8 січня, по всій Україні – хмарно з проясненнями, без опадів. Лише у західних областях очікується дощ зі снігом, мокрий сніг. Тепліше буде на півдні – 6-8 градусів тепла, вдень 3-5 вище нуля вночі.
У центральній частині від 2 до 5 градусів тепла вдень, вночі – 0-5 тепла. На Півночі, Сході і Заході, окрім Прикарпаття та Закарпаття, - від -1 до + 1 градусів вдень, вночі - -1-3 градусів. В Закарпатті тепліше – вдень 7-9 тепла, 1-3 – вночі.
У Києві без опадів. Температура вночі 1-3 морозу, вдень від -1 до + 1 градусів. А вже у вівторок нічні морози поширяться по всій Україні.
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Вінниця+24°... +10°
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Дніпро+22°... +9°
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Донецьк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запоріжжя+22°... +10°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+22°... +11°
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Кіровоград+22°... +8°
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Луганськ+19°... +6°
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Луцьк+26°... +12°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+25°... +10°
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Одеса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Рівне+26°... +12°
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Сімферополь+25°... +9°
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Суми+18°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницький+25°... +13°
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Чернігів+21°... +9°
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