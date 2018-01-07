Арктичне повітря несе похолодання в Україну: синоптики попередили про зниження температури

Нічні заморозки очікуються майже по всій країні.

За даними Укргідрометцентру, в понеділок, 8 січня, на більшій частині України очікується суха погода / фото УНІАН

В Україні з початку тижня поступово буде холоднішати. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

"В результаті впливу арктичного повітря з початком нового тижня температура повітря в Україні поступово почне знижуватися", - йдеться в повідомленні.

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У понеділок, 8 січня, по всій Україні – хмарно з проясненнями, без опадів. Лише у західних областях очікується дощ зі снігом, мокрий сніг. Тепліше буде на півдні – 6-8 градусів тепла, вдень 3-5 вище нуля вночі.

У центральній частині від 2 до 5 градусів тепла вдень, вночі – 0-5 тепла. На Півночі, Сході і Заході, окрім Прикарпаття та Закарпаття, - від -1 до + 1 градусів вдень, вночі - -1-3 градусів. В Закарпатті тепліше – вдень 7-9 тепла, 1-3 – вночі.

У Києві без опадів. Температура вночі 1-3 морозу, вдень від -1 до + 1 градусів. А вже у вівторок нічні морози поширяться по всій Україні.