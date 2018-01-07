В Іспанії через снігопад тисячі водіїв опинилися заблокованими в автомобілях (відео)

До рятувальної операції було залучено 150 військовослужбовців та Національна гвардія.

Рятувальники допомагають водіям в іспанському регіоні Кастилія-і-Леон / REUTERS

На півночі Іспанії, зокрема в північно-західному регіоні Кастилія-і-Леон, тисячі водіїв були заблоковані в своїх автомобілях через сильний снігопад, що обрушився на країну в ніч на неділю.

Як повідомляє El Pais, всю ніч рятувальники витягували із снігових заторів водіїв, які застрягли на дорогах в регіоні Кастилія і Леон. Така кількість транспорту була обумовлена тим, що іспанці масово поверталися зі святкування Різдва.

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Також повідомляється, що до рятувальної операції було залучено 150 військовослужбовців та Національна гвардія. Окрім того, співробітники Червоного Хреста роздавали водіям гарячі напої, ковдри і висококалорійні продукти.

До 13:30 7 січня рух автошляхами було розблоковано, однак він залишається обмеженим.

Згідно з прогнозами синоптиків, снігопади в країні продовжуватимуться і в понеділок, 8 січня, однак їх інтенсивність буде меншою.

Відео: El Pais