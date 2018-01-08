За словами синоптика, така погода триватиме весь тиждень, а 13-14 січня морози посиляться.

Антициклон Адам приніс в Україну холод і сонце / фото facebook/tala.didenko

Антициклон Адам приніс в Україну суху і морозну погоду мінімум на тиждень, лише на заході та півдні країни найближчої вночі можливі незначні опади. Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

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«Температура вночі та вранці становила -2...-6 градусів. Ще тепло на півдні і заході, але це питання часу. 9 січня в Україні вночі очікується -2...-6 градусів, удень ще трохи з «плюсами», +1...+4 градуси, на сході та в Сумській і Чернігівській областях – 0...-3 градуси. У Києві найближчої вночі очікується -3...-4 градуси, в околицях – до -5 градусів, завтра вдень – до +1 градуса. Сухо, ясно», – пише Діденко.

За її словами, така погода триватиме весь тиждень, а 13-14 січня морози посиляться.