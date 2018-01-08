Антициклон Адам приніс в Україну суху і морозну погоду
За словами синоптика, така погода триватиме весь тиждень, а 13-14 січня морози посиляться.
Антициклон Адам приніс в Україну суху і морозну погоду мінімум на тиждень, лише на заході та півдні країни найближчої вночі можливі незначні опади. Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
У Сіднеї зафіксували рекордну майже за 80 років спеку
«Температура вночі та вранці становила -2...-6 градусів. Ще тепло на півдні і заході, але це питання часу. 9 січня в Україні вночі очікується -2...-6 градусів, удень ще трохи з «плюсами», +1...+4 градуси, на сході та в Сумській і Чернігівській областях – 0...-3 градуси. У Києві найближчої вночі очікується -3...-4 градуси, в околицях – до -5 градусів, завтра вдень – до +1 градуса. Сухо, ясно», – пише Діденко.
За її словами, така погода триватиме весь тиждень, а 13-14 січня морози посиляться.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +10°
-
Дніпро+22°... +9°
-
Донецьк+20°... +5°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +10°
-
Івано-Франківськ+27°... +11°
-
Київ+22°... +11°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+19°... +6°
-
Луцьк+26°... +12°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+25°... +10°
-
Одеса+28°... +12°
-
Полтава+20°... +10°
-
Рівне+26°... +12°
-
Сімферополь+25°... +9°
-
Суми+18°... +8°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницький+25°... +13°
-
Черкаси+22°... +11°
-
Чернігів+21°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°