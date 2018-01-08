У пустелі Сахара випав сніг (фото)

За даними видання, сніг у Сахарі випав вчетверте за 37 років.

Знімки природного явища в алжирському місті Айн-Сефра зробив фотограф-любитель Карім Бушетата / carim bouchetata

У пустелі Сахара випав сніг, повідомляє алжирська газета TSA. Снігопад почався в районі Айн-Сефра, сніг пішов вранці і швидко покрив піщані дюни. До вечора сніг почав танути.

За даними видання, сніг у Сахарі випав вчетверте за 37 років.

У грудні 2016 року сніг в африканській пустелі Сахара випав вперше з 1979 року. Знімки природного явища в алжирському місті Айн-Сефра зробив фотограф-любитель Карім Бушетата.