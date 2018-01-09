Вражаюче видовище: біля узбережжя США втретє за 80 років замерз океан (відео)
Райан Кенті опублікував відео замерзлого океану біля пляжу Old Silver Beach.
На американський штат Массачусетс накотили небувалі морози і скували океан біля узбережжя півострова Кейп-Код.
Місцеві довгожителі стверджують, що на їхній пам'яті за останні 80 років таке відбувається лише втретє. Відео з замерзлого океану вже заполонили Мережу, передає ТСН.
Як пише видання Mashable, у неділю користувач YouTube Райан Кенті опублікував відео замерзлого океану біля пляжу Old Silver Beach, який розташований поруч із будинком його бабусі.
Це досить рідкісне явище, яке трапляється в місцевих краях далеко не кожну зиму.
Середня температура в січні на Кейп-Коді згідно з довгостроковим спостереженням становить -0,5 градусів за Цельсієм. Середній мінімум сягає -4,3 градуса.
Але на початку січня в Массачусетс прийшло різке похолодання - до мінус 22 градусів. Аномально низька температура стала причиною масової смертності серед прибережних акул: вони намагаються втекти в теплі південні води, але застрягли на мілководді, яке згодом скували льоди.
Нагадаємо, східне узбережжя Північної Америки страждає через шторм "Грейсон", який назвали "циклоном-бомбою". Екстремальна погода вже стала причиною загибелі 19 осіб в США і двох людей у Канаді. За прогнозами синоптиків, температура в найближчі дні продовжить знижуватися через холодне арктичне повітря, яке прямує у бік атлантичного узбережжя США.
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