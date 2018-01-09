В Україні сьогодні без опадів, у більшості областей похолодає (карта)

У більшості областей сонячно і без опадів.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.

На сході без опадів, температура до -1°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +5°.

На заході України у вівторок мінлива хмарність. Вдень температура до +1°.

У північних областях без опадів. Температура до -2°. У центрі сонячно, температура до -1°.

Прогноз на 9 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 січня - День святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.