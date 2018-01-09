Сьогодні в Києві без опадів, температура до -3°

У Києві сьогодні очікується невелика хмарність.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 9 січня у столиці без опадів, температура до -3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:56, а зайде у 16:13.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня в Україні без опадів, на півдні до +5°.

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